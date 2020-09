Mercato, il Real Madrid preferirebbe cedere Jovic invece di Borja Mayoral

Il Real Madrid cederà uno tra Jovic e Borja Mayoral prima della fine del mercato. I Blancos preferiscono dar via Jovic il quale, lontano dalla Spagna, potrebbe avere più minuti e giocare con continuità. Tutto questo per poter recuperare i soldi spesi per comprarlo appena un’estate fa. Al contrario in casa Real vedono Borja Mayoral come alternativa più valida a Benzema essendo più solido e sicuro. Comunque uno dei due entro lunedì prossimo lascerà la squadra di Zidane e su entrambi i giocatori ci sono Roma, Inter e Milan. Il loro destino quindi è in Serie A. Lo riporta il sito di Marca.