Dopo aver fallito di un niente la promozione in Serie A tramite i playoff, il Pordenone ci vuole riprovare nella prossima stagione. Ottima la politica dei giovani per la squadra di Tesser che vuole continuare sulla stessa falsariga. Come riportato da Alfredo Pedullà la società friulana ha messo nel mirino Alessio Riccardi, centrocampista della Roma, che sembra essere in uscita dai giallorossi.