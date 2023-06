La Roma e Tiago Pinto continuano a lavorare sul fronte uscite. Dopo il lavoro in uscita per Kluivert e Perez, il gm giallorosso sta lavorando per piazzare Villar. Dopo l’interesse di Genoa e Sampdoria, anche il Paok Salonicco avrebbe chiesto informazioni per il centrocampista spagnolo, ma non sarebbero state recapitate offerte ai giallorossi. Lo riporta Sky Sport.