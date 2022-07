Mercato, il Napoli sorpassa la Roma per Solbakken

Nonostante la visita di ieri a Roma, Ola Solbakken potrebbe non firmare per la Roma. L’esterno norvegese è infatti la prima scelta di un altro club italiano. Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, il Napoli sarebbe balzato in prima posizione. I partenopei sono intenzionati a chiudere subito l’operazione, così da regalare immediatamente un rinforzo a Spalletti.

Ultima ora: Sorpasso Napoli sulla Roma per Solbakken, esterno classe 1998. De Laurentiis pronto a chiudere subito. Scadenza contratto attuale dicembre 2022 #Sportitaliamercato @tvdellosport @capuanogio @AlfredoPedulla @Glongari #napoli — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) July 4, 2022