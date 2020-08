Mercato, il Napoli continua a chiedere 40 milioni per Milik

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – La Roma sta parlando con il Napoli di tante cose. In primis Milik, per il quale gli azzurri chiedono ancora 40 milioni nonostante sia in scadenza di contratto. Poi Under, anche se Gattuso predilige Veretout ma difficilmente i giallorossi sono disposti a trattare per il francese. Riccardi andrà via per esigenze di bilancio (garantisce una plusvalenza piena) e i capitolini hanno provato a offrirlo proprio ai partenopei nonostante piace anche al Milan, al Sassuolo e al Cagliari. Capitolo Diawara: l’Arsenal ha rinunciato a Thomas e in Inghilterra sono sicuri che i Gunners sono pronti a lanciare un’offerta di 30 milioni a Trigoria per il guineano.