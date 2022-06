Il Milan ottiene lo sconto per Alessandro Florenzi. La cifra che incasserà la Roma dal riscatto dell’esterno sarà inferiore ai 4,5 milioni di euro pattuiti in estate. L’Azzurro sarà un giocatore rossonero a titolo definitivo per circa 2,7 milioni di euro. Lo riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport.