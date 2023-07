Il Milan continua a tentare Gianluca Scamacca. L’attaccante ex Sassuolo, avrebbe scelto la Roma come sua prossima destinazione, ma i rossoneri non demordono. È stato proposto al West Ham uno scambio con Origi, ma l’attaccante belga non sembrerebbe smuovere la dirigenza del club inglese. Oltre a monitorare l’attaccante italiano, il Milan in settimana incontrerà Morata, altro obiettivo dei giallorossi. Lo riporta Sky Sport.