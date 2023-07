L’ex portiere giallorosso, Daniel Fuzato, è stato acquistato a titolo temporaneo, con diritto di riscatto dal Getafe. Il portiere brasiliano, era passato dalla Roma all’Ibiza a titolo definitivo, con un bonus di 300 mila euro in caso di promozione (non raggiunta) e il 30% sulla futura rivendita. Tiago Pinto osserva interessato, per un eventuale incasso nella prossima sessione di mercato estivo.