Mercato, il Milan pensa a Florenzi: primi contatti in corso

Dopo le esperienze in prestito prima al Valencia e poi al Paris Saint-Germain in questa stagione, Alessandro Florenzi è pronto a lasciare di nuovo Trigoria. Come riporta Gianluca Di Marzio con un tweet, l’esterno appena laureato campione d’Europa con l’Italia di Mancini piace al Milan e sono in corso i primi contatti.

Successivamente Fabrizio Romano riporta come il club rossonero voglia cercare di intavolare una trattativa sulla base di un prestito più opzione per il riscatto.

Manchester United are not accepting less than €4/5m loan fee for Diogo Dalot. No agreement with any club yet. He’s having a great pre-season, Man Utd also considering to keep him. 🔴 #MUFC

AC Milan are in talks with Roma to sign Florenzi on loan + buy option, as per @DiMarzio.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2021