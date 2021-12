Sembrano definitivamente chiuse tutte le possibilità di poter vedere Diogo Dalot alla Roma. Secondo quanto riporta Sky Sport infatti, il Manchester United avrebbe blindato il terzino: il portoghese non trovava spazio con Solskjaer, ma l’arrivo di Rangnick sulla panchina dei Red Devils ha cambiato le carte in tavola. I giallorossi dovranno cercare altrove per trovare un rinforzo nella finestra di mercato invernale.