Mercato, il Lille è vicino all’acquisto di Olsen

Dopo Under, Pau Lopez e probabilmente anche Justin Kluivert, la Roma è pronta a cedere un altro giocatore in Ligue One. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Robin Olsen è vicino al Lille che era alla ricerca di un estremo difensore per il dopo Mike Maignan, passato al Milan in questa finestra di mercato. Per la riuscita dell’operazione servirà però un contributo della Roma sull’ingaggio da corrispondere allo svedese. Le prestazioni dello svedese nell’Europeo hanno attirato pretedenti come anche la Real Sociedad, ma la squadra campione di Francia sembra in pole per acquistare il suo nuovo numero 1.