Mercato, il Crystal Palace studia il post-Hodgson: si valuta anche Fonseca

Con il pareggio (2-2) di ieri pomeriggio contro il Sassuolo – unito alle sconfitte con Parma e Napoli – la corsa ad un piazzamento Champions è ora utopia. Per la seconda stagione di fila, dunque, Fonseca sembra essere lontano dal raggiungere l’obiettivo stagionale. Così fosse, l’esperienza sulla panchina della Roma del tecnico portoghese si concluderebbe a giugno.

Ne potrebbero così approfittare le varie pretendenti alla finestra. L’ultima delle quali arriva dall’Inghilterra. Come riportato dal Daily Mail, della lista dei candidati a sostituire Roy Hodgson alla guida del Crystal Palace c’è anche Fonseca. L’allenatore romanista è in lizza con Frank Lampard, Sean Dyche e Steve Cooper. Il primo è stato esonerato dal Chelsea, che lo ha rimpiazzato con Tomas Tuchel, mentre gli altri due sono attualmente sulla panchina di Burnley e Swansea. Il Crystal Palace – attualmente dodicesimo in classifica – sfiderà domani alle 19 l’Everton di Ancelotti e Olsen, destinato a tornare alla Roma.