Mercato, il Cagliari pensa ad El Shaarawy

Dopo il ritorno sfumato lo scorso settembre Stephan El Shaarawy spera ancora di fare ritorno nella Capitale. Il calciatore dello Shanghai Shenhua vorrebbe ritornare alla Roma e sta cercando di trovare una soluzione col suo club anche attraverso la rescissione del contratto.

Non mancano però gli estimatori per l’ex giallorosso. Come riportato dall’emetittente televisa Sportitalia anche il Cagliari di Eusebio Di Francesco sta pensando al Nazionale azzurro. Difficile però che si concretizzi qualcosa, vista la ferma volontà dell’ala di tornare a vestire la maglia giallorossa.