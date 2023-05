Mercato, il Brighton di De Zerbi si fa sotto per Frattesi

Uno dei nomi caldi per la prossima sessione di mercato è quello di Davide Frattesi. Il centrocampista è nel mirino della Roma, ma le concorrenza è folta. Stando a quanto riportato da calciomercato.com, il centrocampista del Sassuolo sarebbe corteggiato in primis dal Brighton di De Zerbi, suo ex allenatore in neroverde. Per la squadra inglese non sarebbe un problema la richiesta di 40 milioni per il cartellino di Frattesi. Nelle strategie di Tiago Pinto c’è anche da considerare la crescita di Bove, che sta disputando un’ottima seconda parte di stagione e un eventuale arrivo proprio in quel reparto potrebbe rallentarne i progressi. Anche la Juventus sarebbe interessata al giocatore.