La trattativa per portare Denis Zakaria alla Roma è tutt’altro che semplice. Il contratto del centrocampista scadrà il prossimo giugno ma il Borussia Mönchengladbach non si vuole arrendere così facilmente. Come riportato dal sito kicker.de la società tedesca sta premendo per rinnovare lo svizzero. La Roma, comunque, a gennaio tenterà l’assalto per regalare il centrocampista a Mourinho.