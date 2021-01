Mercato, il Benfica continua a premere per Bruno Peres

Il contratto di Bruno Peres scade a giugno, ma il terzino potrebbe lasciare la Roma già a gennaio. Su di lui, come riportato da A Bola, c’è il continuo pressing del Benfica che lo vorrebbe già in questa sessione di mercato. La trattativa, però, non è facile perchè la società giallorossa prima deve trovare un sostituto che si può alternare con Karsdorp visto che le condizioni fisiche di Santon non danno alcuna certezza.

Per Peres, in questa stagione, 18 presenze tra campionato ed Europa League dove ha dimostrato di essere tornato ai livelli di Torino.