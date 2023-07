Mercato, il Bayern non apre al prestito di Sabitzer

Il costante lavoro di Tiago Pinto su più fronti sta infiammando il mercato della Roma. Se la punta ha la priorità, il centrocampo non viene mai trascurato. Grazie ai buoni rapporti con il PSG, il dialogo per Renato Sanches non è mai stato interrotto e nelle ultime ore si è anche intensificato. Complice anche il no del Bayern Monaco per il prestito di Sabitzer. Come riportato da Calciomercato.com, i bavaresi non sarebbero aperti ad una cessione a titolo temporaneo e il prezzo dell’operazione sarebbe molto costoso per le casse giallorosse.