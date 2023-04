Mercato, il Barcellona offre Umtiti a Roma e Inter

Nuovi i nomi accostati alla Roma per la prossima stagione, tra questi c’è anche quello di Samuel Umtiti. Il terzino centrale attualmente in prestito al Lecce, secondo quanto riportato da Nicolò Schira tramite Twitter, non rientrerebbe più negli interessi del Barcellona. La squadra catalana bei giorni passati avrebbe così offerto il giocatore francese ad altre due squadre della Serie A: Roma e Inter.

Samuel #Umtiti is not in #Barça’s plans for the next season. The french centrale-back (currently on loan at #Lecce) has been offered to #ASRoma and #Inter in the last days. #transfers #FCB

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 21, 2023