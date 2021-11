Mercato, idea Villar per la Juventus in caso di partenza di Ramsey

La stagione di Gonzalo Villar è stata fin qui poco fortunata. Il centrocampista spagnolo ha alternato prestazioni poco brillanti e mancate convocazioni. L’ex Elche ha collezionato fino ad ora solo 160 minuti in Serie A ed è finito nella “lista nera” di Mourinho. Per questo, secondo qunato riportato da calciomercato.it, il centrocampista classe ’98 a gennaio potrebbe partire e sul calciatore sarebbe viva l’ipotesi Juventus. I bianconeri starebbero pensando a lui in caso di addio di Aaron Ramsey. La valutazione del cartellino di Villar si aggira intorno ai 15 milioni di euro: affare che sarebbe complicatissimo, ma che i bianconeri valutano.