Mercato, idea scambio Sanchez-Dzeko. Il cileno ha un ingaggio compatibile con le esigenze della Roma

Edin Dzeko, attaccante della Roma, è già da tempo uno dei nomi caldi per il calciomercato in uscita. Ancora più in bilico la posizione del mercato dopo il litigio con Paulo Fonseca dopo il match con lo Spezia.

Come riporta su Twitter il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, oltre alla possibile operazione – complicata – con il PSG per Mauro Icardi, alcuni intermediari starebbero sondando alcuni giocatori con un ingaggio compatibile alle esigenze della Roma come Sanchez dell’Inter e si starebbe pensando ad uno scambio.