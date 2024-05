Il Messaggero (G. Lengua) – Questa mattina Dybala potrebbe tornare ad allenarsi, garantendo così la sua presenza nelle ultime due giornate di campionato contro Genoa ed Empoli.

I medici avevano programmato il recupero in questa settimana e gli hanno consigliato due giorni di assoluto riposo, lui li ha rispettati e nel test odierno spera di non sentire più dolore all’adduttore sinistro. Ad oggi i giallorossi non sono più padroni del loro destino per la corsa Champions e il grande rammarico per Paulo è di non averli aiutati.

In estate si riattiverà la clausola rescissoria da 13 milioni per i club esteri e in Spagna si parla dell’Atletico Madrid, che si aggiunge alle sirene arabe: “Futuro? Dybala è concentrato solamente sul finire il campionato nel migliore dei modi”, le parole dell’agente Antun.