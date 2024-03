Il futuro di Huijsen non sembra essere destinato a rimanere giallorosso. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta.it, il difensore di proprietà della Juventus piace molto a Gasperini. Il giovane talento potrebbe rientrare così nell’operazione Koopmeiners nel caso in cui i bianconeri dovessero farsi sotto per il centrocampista olandese.