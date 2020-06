Mercato, dalla Francia: il Racing Strasburgo su Gonalons

Maxime Gonalons attende di capire quale sarà il suo futuro. Il francese non rientra nei piani futuri della Roma, ma non ha ancora neanche la certezza di essere riscatto dal Granada. Secondo quanto riporta le10sport.com, oltre all’interesse del Lens, in Francia anche il Racing Strasburgo avrebbe messo gli occhi sul calciatore. Entrambe le parti sarebbero disposte ad un sacrificio economico e i giallorossi potrebbero abbassare le pretese per il cartellino di Gonalons, che ha solo un anno di contratto rimanente.