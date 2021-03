Mercato, Gollini in cima alla lista delle preferenze: avviati i contatti con l’agente

Uno degli innesti della Roma nel mercato estivo sarà sicuramente un portiere. Pau Lopez non lascia garanzie e nell’ultima partita, quella persa contro il Napoli, è stato uno dei più criticati.

La lista per la successione è lunga: da Silvestri a Cragno, passando per Musso e Gollini. Proprio di quest’ultimo parla il giornalista Nicolò Schira. Il nome del portiere dell’Atalanta è in cima alla lista delle preferenze della società giallorossa tanto che sono già stati avviati i contatti con l’agente del giocatore.