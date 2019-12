Leandro Paredes ed Emerson Palmieri potrebbero tornare a giocare in Serie A. Come riporta il quotidiano La Stampa, entrambi gli ex giocatori della Roma infatti sono nel mirino della Juventus. I bianconeri per arrivare al centrocampista argentino sono disposti a fare uno scambio con il Psg offrendo Emre Can. Il ds Paratici segue anche da vicino Emerson Palmieri: il Chelsea però non vorrebbe lasciarlo partire prima di giugno.