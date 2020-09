Mercato, Giuntoli vuole inserire Maksimovic nell’affare Milik-Under. In stand-by le situazioni di Jesus e Perotti

Il Tempo – Non si è ancora sbloccato il valzer degli attaccanti, anche perché ieri non è andato in scena l’incontro tra De Laurentiis e Ramadani, agente di Under, che ha però avuto un contatto con il ds del Napoli Giuntoli. Il procuratore ha registrato un sondaggio dell’Herta Berlino per l’esterno turco e vorrebbe inserire nello scambio con Milik anche Maksimovic, che ha come il polacco il contratto in scadenza. Restano in stand-by le cessioni di Jesus – il Genoa non si è fatto avanti in maniera concreta – e Perotti, che piace e non poco al Fenerbahce. Ci vorrà ancora del tempo per capire il destino della trattativa per Florenzi all’Everton, mentre c’è più fiducia per il trasferimento di Fazio al Cagliari. Domani si può sbloccare la situazione di Schick: se anche il secondo tampone sarà negativo partirà per Leverkusen per svolgere le visite mediche e firmare con il Bayer.