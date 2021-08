Mercato, Genoa in pressing su Fazio. L’argentino chiede due anni di contratto

Già dalla scorsa stagioni ai margini della Roma, Federico Fazio cerca una sistemazione in questa finestra di mercato. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Genoa si sarebbe fatto avanti e avrebbe chiesto informazioni sul 34enne sondato già in passato. Il difensore argentino, che è finito nella lista degli esuberi, ha il contratto in scadenza a giugno e cederlo per la Roma vorrebbe dire monetizzare. La richiesta del giocatore è però vincolata a 2 anni di contratto.

Federico #Fazio is not in Josè #Mourinho’s plans for #ASRoma and he could leave this summer: #Genoa have asked info for the centre-back, who wants 2-years contract. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 22, 2021