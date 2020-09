Mercato, Genoa in chiusura per Karsdorp. Prestito con diritto di riscatto a 7 milioni

L’operazione tra Roma e Genoa per il trasferimento di Rick Karsdorp in rossoblù è in fase di chiusura. Secondo quanto riporta Nicolò Schira su Twitter, il calciatore andrà al club allenato da Rolando Maran in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni, che può diventare obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Il presidente Enrico Preziosi attende anche il sì di Juan Jesus, per il quale manca l’accordo sullo stipendio e sulle commissioni.

