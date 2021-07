Dopo l’esperienza biennale sulla panchina giallorossa, Paulo Fonseca cerca una nuova panchina. In estate l’allenatore portoghese sembrava vicino al Tottenham, poi il dietrofront del club inglese ha cambiato gli scenari. Adesso, secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, il tecnico ex Shakhtar sarebbe in pole per allenare l’Atalanta United, prima guidata dall’ex giallorosso Gabriel Heinze. Fonseca ha avuto un colloquio conoscitivo con il CEO del club.