Mercato, Florenzi al PSG: possibile partenza per domani

Le strade di Alessandro Florenzi e la Roma saranno nuovamente divise. La società giallorossa, nelle scorse ore, ha raggiunto un’intesa col Paris Saint Germain per la cessione in prestito, con diritto di riscatto, del giocatore classe ’91, che da tempo non rientra nei piani tattici di Fonseca. La trattativa sarebbe agli sgoccioli e, da come riporta TMW, il suo agente ha avuto un incontro con la dirigenza capitolina per definire la cessione: possibile una partenza per Parigi già nella giornata di domani. Il giocatore era stato accostato anche a Everton, Fiorentina ed Atalanta nelle passate settimane, ma il difensore ripartirà da una nuova avventura in terra straniera.