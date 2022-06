Mercato, filtra ottimismo per i trasferimenti di Celik e Solbakken alla Roma

C’è ottimismo per quanto riguarda il mercato in entrata in casa Roma. Secondo quanto riporta Sky Sport infatti, c’è fiducia per i trasferimenti di Mehmet Zeki Çelik e di Ola Solbakken in giallorosso. Per il calciatore turco, attualmente al Lille -con un contratto in scadenza nel 2023- sarebbe stata determinante la chiamata di José Mourinho. Il norvegese, affrontato dalla Roma due volte nel corso di questa stagione in Conference League, è sotto contratto con il Bodo/Glimt fino a dicembre 2022, ma avrebbe già trovato l’accordo con Tiago Pinto per il suo trasferimento nella Capitale.