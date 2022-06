Mercato, Felix in uscita: la Roma vuole cederlo solo a titolo definitivo. Piace a Sassuolo e Salernitana

Il tempo di Felix Afena-Gyan a Roma sembra essere scaduto. Dopo un primo impatto positivo con la maglia giallorossa – debutto e doppietta a Marassi con il Genoa – il rendimento del ghanese è andato via via calando. Il club, quindi, lo ha messo tra i partenti. Ma non solo. Felix rientra infatti nei giocatori che Pinto vorrebbe cedere a titolo definitivo.

Alla finestra, dopo il mancato accordo con il Lecce, ci sono il Sassuolo e la Salernitana. I neroverdi guardano poi anche ad altri giovani made in Trigoria. Piacciono infatti Volpato, Tripi e Milanese. Lo riporta il Corriere dello Sport.