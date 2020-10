Mercato, fatta per Smalling alla Roma: scambio di documenti con il Manchester United. 15 milioni senza bonus pagabili in 4 anni

Via libera per Smalling alla Roma. L’intesa con il Manchester United è stata trovata in questi minuti e – secondo quanto riporta Sky Sport – sarebbe in corso lo scambio dei documenti. La telenovela che ha tenuto banco per tutta l’estate sembra dunque volgere al termine con Paulo Fonseca che potrà riabbracciare il difensore inglese. Come scrive Chiara Zucchelli queste sono le condizioni dell’accordo: 15 milioni di euro senza bonus pagabili in 4 anni. Secondo Gianluca Di Marzio invece, le cifre dell’operazione che porterà il difensore inglese in giallorosso sono 15 milioni più 5 di bonus.