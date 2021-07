Si delinea un’altra uscita in casa Roma tra gli esuberi. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sarebbe stata trovata la quadra per il trasferimento di Mirko Antonucci al Cittadella. L’attaccante ha trascorso le ultime stagioni in prestito al Vitoria Setubal – terminata in anticipo – e Salernitana dove ha collezionato 4 presenze tra campionato e Coppa Italia.