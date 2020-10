Mercato, Everton su Pau Lopez

Sembra scritto il futuro di Pau Lopez, oramai relegato in panchina per via delle ottime prestazioni di Antonio Mirante. Sull’estremo difensore spagnolo, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, sembra esserci l’Everton. La squadra allenata da Carlo Ancelotti sarebbe alla ricerca di un vice Pickford ed il profilo di Pau Lopez sembra essere il nome giusto. Le due società sarebbero al lavoro per raggiungere un accordo che soddisfi tutte le parti. Per il momento si parla di prestito, da capire se verrà inserito un diritto di riscatto.