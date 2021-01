Stephan El Shaarawy vuole solo la Roma. L’attaccante ha in mente solo il ritorno in giallorosso, non vuole prendere altre strade. Come riportato da Sky durante la trasmissione Calciomercato – L’Originale, il nodo rimane la trattativa.

La Roma vorrebbe prendere il Faraone in prestito secco dallo Shangai Shenhua che, invece, vuole monetizzare la cessione del suo attaccante. Le idee dell’ex Milan però sono chiare.