Mercato, El Shaarawy alla Roma: domani le visite mediche

Stephan El Shaarawy torna alla Roma. L’affare, partito già da questa estate quando non si è fatto in tempo per fare il tutto, si è concretizzato nelle ultime ore. Il Faraone torna a “casa” e domani effettuerà le visite mediche a Villa Stuart. Lo riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport durante la trasmissione Sky Calciomercato – L’Originale. Un ritorno importante e sfiorato già nell’ultimo giorno di mercato della scorsa sessione. Il “faraone” ha lasciato la Capitale nell’estate del 2019.

L’ex Milan firmerà un contratto di due anni e mezzo e percepirà tre milioni e mezzo a stagione.