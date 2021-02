Mercato, Edouard per il dopo Dzeko. Su di lui anche il Milan

Nonostante la tregua con Fonseca, la questione Dzeko continua a tenere banco in casa Roma, soprattutto in ottica mercato. Secondo quanto riporta Leggo, il gm Tiago Pinto sta valutando alcuni profili per la prossima stagione, che siano in linea con il progetto giovani, per sostituire il bosniaco. Spunta il nome di Edouard, francese classe 1998 in forza al Celtic. Su l’attaccante c’è anche l’interesse del Milan.