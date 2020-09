Mercato, è il giorno di Kolarov all’Inter. Atteso in giornata a Milano

L’avventura di Kolarov all’Inter sta per iniziare. Il terzino è atteso in giornata a Milano dove sbarcherà direttamente dalla Serbia con un volo privato. Dopo il suo arrivo già oggi ci sarà la prima parte di visite mediche che completerà, in un secondo momento, nella giornata di domani. Poi, insieme al suo agente Lucci, si recheranno nella sede dei nerazzurri per la firma sul contratto. Al giocatore un anno a 3,5 milioni di euro con opzione per il secondo, mentre alla Roma andrà un indennizzo di un milione e 500mila euro.