Mercato, è derby di Roma per Acuna. L’esterno può lasciare lo Sporting Lisbona

Marcos Acuna è stato spesso vicino alla Serie A e questo calciomercato potrebbe finalmente portarlo in Italia. L’argentino, come riporta il sito tmw.com, potrebbe lasciare lo Sporting Lisbona ed ha due concrete proposte da due squadre italiane: Roma e Lazio. I giallorossi stanno cercando un’alternativa a Spinazzola, considerando il fatto che Kolarov ormai farà il centrale di difesa. I biancocelesti, invece, sondano il terreno per trovare l’erede di Lulic, anche se il giocatore più vicino sembra essere Fares della Spal.