Mercato, Dzeko verso l’Inter. Alla Roma un piccolo indennizzo, biennale al giocatore

Edin Dzeko vede sempre più nerazzurro. Nelle ultime ore l’Inter ha accelerato ed ora la decisione è dell’attaccante. Si può liberare a zero oppure pagando ai giallorossi un piccolo indennizzo da 1,8 milioni di euro per non far segnare a bilancio una minusvalenza: magari sarà messo un bonus in caso di qualificazione alla Champions League. I contatti tra il suo agente Lucci e la dirigenza interista sono intensi. Il contratto di Dzeko sarà allungato di un altro anno, quindi firmerà un biennale da 5,5 milioni di euro più bonus a stagione. Lo riporta il sito del Corriere dello Sport.