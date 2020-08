Mercato, Dzeko prima scelta dell’Inter in caso d’addio di Lautaro

Dopo la sconfitta contro il Siviglia sono emersi dei malumori in casa Roma con Dzeko che ha fortemente criticato l’operato di tutti nel post gara. Malumori che potrebbero spingere il bosniaco addirittura a lasciare la Capitale. Resta infatti la prima scelta dell’Inter in caso d’addio di Lautaro, come riporta Eleonora Trotta con un tweet. Resta aperta anche l’ipotesi Juventus e alcuni intermediari sarebbero già al lavoro. Sono attese novità dalla prossima settimana.

