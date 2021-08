Mercato, terminate le visite mediche di Dzeko con l’Inter. Le prime immagini con la sciarpa nerazzurra – VIDEO

Edin Dzeko si avvicina sempre di più all’Inter. Il centravanti della Roma (ormai quasi un ex) è partito alle ore 10:30 dall’aeroporto di Ciampino per Milano, dove in giornata sosterrà le visite mediche. Con il club nerazzurro Dzeko sottoscriverà un contratto biennale da 5,5 milioni netti più bonus a stagione. Come riportato da Jacopo Aliprandi, dopo l’allenamento individuale di ieri, la Roma ha dato il via libera alla partenza.

Si conclude così dopo cinque stagioni il rapporto tra la Roma ed il centravanti bosniaco, che in maglia giallorossa ha collezionato 260 presenze, 119 gol (con i quali è il terzo miglior marcatore della storia) e 55 assist. Inoltre, Dzeko è stato il miglior marcatore straniero della storia del club capitolino.

🚨 Edin #Dzeko è in partenza per Milano. Eccolo all’aeroporto privato di Ciampino insieme alla moglie Amra. Dopo l’allenamento individuale di ieri, la Roma ha dato il via libera alla partenza: oggi visite mediche e firma con l’Inter ✅#ASRoma #Inter #Transfers pic.twitter.com/WPiUeaAUqw — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) August 11, 2021

Dopo un’ora di volo è sbarcato in quel di Milano e poi ha concluso le visite mediche. Di seguito le prime immagini del bosniaco con la sciarpa nerazzurra: