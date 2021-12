L’avventura di Bryan Reynolds alla Roma è prossima alla chiusura. L’esterno ha diversi estimatori soprattutto all’estero. Come riporta il sito calciomercato.it c’è da registrare un concreto interesse da parte del Bruges. La squadra belga ha già chiesto informazioni, ma deve sfidare l’Hull City. Gli inglesi hanno bisogno di rafforzare la propria linea difensiva per non retrocedere ed hanno pensato al laterale americano.