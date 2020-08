Salto nel calcio professionistico per Ludovico D’Orazio. Come riportato da Sky Sport il giovane esterno della Roma Primavera si trasferisce alla Feralpisalò in Lega Pro. L’affare è stato condotto da Morgan De Sanctis che in questi mesi si è occupato del settore giovanile. Per il ragazzo romanista una buona stagione fatta da 24 partite con 7 gol e 7 assist. Un altro giovane lanciato dalla cantera giallorossa.