Il futuro di Aleksandar Kolarov è ormai segnato e il serbo lascerà a breve la Capitale. Domani sarà un giorno decisivo, infatti l’ex Manchester City sbarcherà a Milano da Belgrado. Non sarà solo, infatti insieme a lui ci sarà il suo agente Alessandro Lucci. Come riporta Tuttomercatoweb, sta ormai per iniziare la nuova avventura di Kolarov a tinte nerazzurre. Un’esperienza che si conclude dopo tre stagioni contornati da diciannove gol.