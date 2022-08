Mercato, domani incontro tra Marsiglia e Roma per Veretout: chiusura vicina

Piazzato il colpo Wijnaldum, la Roma si è mossa immediatamente per le uscite. La più vicina sembra essere quella che riguarda Jordan Veretout. Il centrocampista è ad un passo dal Marsiglia e domani, come riportato da Daniele Longo del sito calciomercato.com, ci sarà un contatto tra le due società per provare a chiudere. L’affare è vicino alla sua conclusione.