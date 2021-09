Amadou Diawara rifiuta la destinazione turca. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista guineiano, ancora bloccato nel suo Paese in un hotel per il colpo di stato in atto, ha deciso di non accettare la proposta del Galatasaray, nonostante i due club avessero già trovato l’accordo per il passaggio del giocatore in Turchia.