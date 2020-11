Amadou Diawara ha perso posizioni nelle gerarchie di Fonseca. Il Covid non ha aiutato e nemmeno l’esplosione di Villar con l’arretramento di Pellegrini. Il guineano piace in Premier League ed è seguito da Leicester e West Ham che già a gennaio potrebbero farci un pensiero. La Roma, per sostituirlo, guarda in Serie A in casa del Sassuolo, precisamente a Manuel Locatelli.