Amadou Diawara vuole giocare. In un’intervista a As, il centrocampista della Roma ha parlato del futuro. Il 25enne guineano ha confessato che vorrebbe: “un club dove giocare di più, non dipende solo da me”.

Diawara svelta così un retroscena di mercato. “A gennaio avevo scelto il Valencia ma non so perché non si è chiusa. La Liga mi piace, aspetto un’opportunità”.